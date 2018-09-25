طيران ناس الناقل الجوي لملتقى بيبان عسير

يشارك طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، في ملتقى “بيبان”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في نسخته الثالثة يوم غد الأربعاء والمقام في مركز أبها الدولي للمعارض في منطقة عسير، لمدة أربعة أيام، ويرعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، وسعادة محافظ “منشآت” المهندس صالح الرشيد.
وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي لطيران ناس أحمد المسيند أن مشاركة طيران ناس في ملتقى بيبان، الذي يقام تحت شعار “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”، تأتي ضمن مبادرات الناقل الوطني السعودي لدعم الشباب السعودي من الجنسين، بما فيهم رواد الأعمال، ودفعهم لمستقبل يبنى بأيدٍ وطنية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، حيث سيسهم الملتقى في تعزيز التواصل بين الأفكار الريادية المميزة وسبل الاستثمار المتاحة مما سيثري الحركة التجارية بالمنطقة.
الجدير بالذكر أن ملتقى بيبان في نسخته الثالثة- بعد إقامته في الرياض والقصيم في النسختين السابقتين- يأتي دعمًا من “منشآت” لرواد الأعمال من شباب المملكة العربية السعودية، ويدفع نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
ويضم ملتقى بيبان عسير أقسامًا عدة هي: “منشآت، الانطلاقة، النمو، السوق، التمكين، تسهيل الأعمال”، إضافة إلى باب التجارة الإلكترونية الذي يقدم ورش عملٍ من قِبل خبراء في مجالات التجارة الإلكترونية، مع توفير الخدمات المساندة لهذا النوع من التجارة من توصيلٍ وطرق دفع وغيرها.