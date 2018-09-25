طيران ناس الناقل الجوي لملتقى بيبان عسير

المواطن - الرياض

يشارك طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي ‏الرائد في الشرق الأوسط، في ملتقى “بيبان”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في نسخته الثالثة يوم ‏غد الأربعاء والمقام في مركز أبها الدولي للمعارض في منطقة عسير، لمدة ‏أربعة أيام، ويرعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بحضور وزير التجارة ‏والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، وسعادة محافظ “منشآت” ‏المهندس صالح الرشيد. ‏

وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي لطيران ناس أحمد المسيند أن مشاركة طيران ناس في ‏ملتقى بيبان، الذي يقام تحت شعار “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”، تأتي ضمن مبادرات الناقل الوطني السعودي لدعم الشباب ‏السعودي من الجنسين، بما فيهم رواد الأعمال، ودفعهم لمستقبل يبنى بأيدٍ وطنية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، حيث سيسهم ‏الملتقى في تعزيز التواصل بين الأفكار الريادية المميزة وسبل الاستثمار المتاحة مما سيثري الحركة التجارية بالمنطقة.‏

الجدير بالذكر أن ملتقى بيبان في نسخته الثالثة- بعد إقامته في الرياض والقصيم في النسختين السابقتين- يأتي دعمًا من “منشآت” لرواد الأعمال ‏من شباب المملكة العربية السعودية، ويدفع نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% ‏كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.‏

ويضم ملتقى بيبان عسير أقسامًا عدة هي: “منشآت، الانطلاقة، النمو، السوق، التمكين، تسهيل الأعمال”، إضافة إلى باب التجارة ‏الإلكترونية الذي يقدم ورش عملٍ من قِبل خبراء في مجالات التجارة الإلكترونية، مع توفير الخدمات المساندة لهذا النوع من التجارة ‏من توصيلٍ وطرق دفع وغيرها.