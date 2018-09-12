طيران ناس يبدأ استقبال السعوديات لبرنامج طياري المستقبل وبرنامج المضيفات

المواطن - الرياض

أعلن الناقل الوطني السعودي طيران ناس اليوم بدء استقبال طلبات التوظيف لكلا الجنسين من الشباب والشابات السعوديين في برنامج طياري المستقبل وبرنامج المضيفين والمضيفات الجويين السعوديين.

وأوضح طيران ناس أن برنامج طياري المستقبل يهدف إلى توظيف ٢٠٠ مساعد طيار من الجنسين الذكور والإناث خلال ٥ سنوات المقبلة، ونوه إلى أن برنامج المضيفين الجويين يهدف أيضاً إلى استقطاب نحو ٣٠٠ مضيف ومضيفة سعودية خلال سنتين، لافتاً إلى أن طيران ناس سيراعي أوقات ساعات العمل وتخصيص زي رسمي للمضيفات السعوديات يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا السعودية.

وحول أبرز الشروط أوضح طيران ناس أن الحد الأدنى للمتقدمين والمتقدمات الحصول على شهادة الثانوي وأن يتناسب الطول والوزن مع معايير الطيران العالمية وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية وأن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية، وللمزيد من الاطلاع على الشروط يمكن للمتقدم والمتقدمات زيارة الروابط التالية: برنامج طياري المستقبل (هنا) وبرنامج المضيفين والمضيفات (هنا)

يذكر أن طيران ناس يحرص على تمكين المرأة السعودية لتمارس دورها الهام في نهضة المملكة بما يتفق مع مؤهلاتها ويليق بمكانتها حيث تحضر المرأة بشكل مميز لدى طيران ناس في عدة مجالات وتعد جزءًا أساسيًا في نجاحه.