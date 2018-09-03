طيران ناس يصطحب الإعلاميين السعوديين في رحلة إلى جورجيا

المواطن - الرياض

نظم طيران ناس الناقل الجوي السعودي، رحلة تعريفية للإعلاميين العاملين في قنوات تلفزيونية وصحف ومواقع إلكترونية سعودية مختلفة إلى دولة جورجيا، لاكتشاف أهم المواقع السياحية والتاريخية فيها، بالتعاون مع هيئة السياحة في دولة جورجيا.

وجرى تقديم برنامج خاص لزيارة الإعلاميين موزعاً على ستة أيام من 26 أغسطس إلى 31 منه، جال خلالها الوفد على المعالم السياحية البارزة، كالمتحف الوطني، والحي القديم في تبليسي وقلعة ناريكالا، وحمامات أباتوبني الكبريتية، ومسرح كامبريادزي، وجسر السلام، كما زار شلالات غافالاتي وكنيسة جيرجيتي ترينيتي.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بهيئة السياحة في جورجيا وتداول معه عدد من المواضيع المتعلقة بالسياحة في جورجيا، وبعدها جال الوفد في غوري، كما التقى الوفد بالسفير الجورجي في السعودية جورج جانغافا وبسعادة الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا الذي رحّب بالوفد مشيداً بكرم الجورجيين.

وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس الأستاذ أحمد المسيند أن الرحلة التي نظمها طيران ناس بالتعاون مع هيئة السياحة في جورجيا ومكتب الرحالة (Voyager ) تهدف إلى تعريف الإعلاميين في السعودية بالوجهة الجديدة التي كان قد أطلقها طيران ناس إلى تبليسي، مؤكداً أن الرحلة تعدّ فرصة مهمة للتعرف على وجهة جديدة أطلقها طيران ناس، كما أنها تفتح أبواباً جديدة أمام ضيوف ناس للتعرف بتلك الحضارات والاستفادة من العروض المميزة التي يقدمها طيران ناس.

وأضاف المسيند أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاون السياحي مع جورجيا، وتهدف أيضا إلى دعم صناعة السياحة في المملكة من خلال بناء شراكات سياحية مع الدول الأخرى لتحفيز مواطنيها على زيارة المملكة.

يذكر أن طيران ناس كان قد بدأ في يونيو العام الحالي بتسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى عدد من الوجهات الجديدة ومن ضمنها تبليسي، وذلك ضمن الخطة التوسعية التي وضعها بهدف الوصول إلى المزيد من الوجهات تلبية لمتطلبات السوق السعودية، وليكون طيران ناس بذلك أول طيران وطني يطلق رحلات مباشرة إلى تبليسي.