طيران ناس يطلق أول عروضه لـ اليوم الوطني 88

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي عن إطلاقه أول عروضه لليوم الوطني على الرحلات الداخلية ابتداءً من 88 ريالًا، حيث سيكون العرض متاحًا لفترة سفر تمتد لشهرين ابتداءً من 15 أكتوبر حتى 15 ديسمبر 2018، وستكون فترة الحجز ابتداءً من 18 وحتى 21 سبتمبر 2018.

ويأتي هذا العرض مبكرًا قبل اليوم الوطني ليكون طيران ناس من أوائل الشركات التي بدأت بإطلاق عروضها التسويقية بمناسبة اليوم الوطني، ولتجذب المسافرين ليكونوا على متن رحلاتها دومًا عبر هذا العرض التسويقي، حيث بإمكان ضيوف طيران ناس الحجز عبر الموقع الإلكتروني flynas.com، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، ومن خلال تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

يذكر أن طيران ناس يصل إلى أكثر من 17 وجهة داخلية و53 وجهة دولية. ومنذ انطلاقته عام 2007، قدّم طيران ناس خدماته لأكثر من 38 مليون راكب، تم نقلهم بنجاح من المطارات المحورية في الرياض وجدة والدمام وأبها.