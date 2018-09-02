طيران ناس يطلق مبادرة لتحفيز المعلمين على الابتسامة في أول يوم دراسي

المواطن - الرياض

أطلق طيران ناس الناقل الجوي السعودي، مبادرة بعنوان “ابتسامتك تحفز الأجيال” والتي يقدّمها من أجل تحفيز الأساتذة في الجامعات والمعلمين والمعلمات في المدارس على الابتسامة أمام الطلاب والطالبات.

وتأتي هذه المبادرة بعد مبادرة ابتسم لحج أجمل التي كان قد أطلقها طيران ناس في إطار مبادرته العامة لنشر ثقافة الابتسامة التي يهدف من خلالها إلى تعزيز القيم الجميلة في المجتمع.

من جهته، أكد مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس الأستاذ أحمد المسيند أن إطلاق مثل هذه المبادرات ينبع من أهداف الاستراتيجية لتعزيز القيم في المجتمع حيث تهدف مبادرة ابتسامتك تحفز الأجيال إلى تشجيع المعلمين والمعلمات على تطوير أدائهم المهني وآلية التعامل مع الطلاب لتحفيزهم ودفعهم إلى الدراسة حتى يتمكنوا من النجاح والتفوق.

يذكر أنه سيتم اختيار الفائزين بالقسائم والتي بقيمة 1000 ريال لكل قسيمة، من ضمن أكثر أسماء المعلمين والمعلمات تكراراً عبر حساب طيران ناس على تويتر من خلال الإجابة على السؤال: من هو أكثر مدرس/ة أو دكتور/ة يبتسم لكم؟.

والمعروف أن طيران ناس هو الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط. يضم أسطول طيران ناس 30 طائرة من طراز إيرباص A320 ويشغّل أكثر من 1100 رحلة أسبوعيًا. ويصل طيران ناس إلى أكثر من 17 وجهة داخلية و53 وجهة دولية. ومنذ انطلاقته عام 2007، قدّم طيران ناس خدماته لأكثر من 38 مليون راكب، تم نقلهم بنجاح من المطارات المحورية في الرياض وجدة والدمام وأبها.

يحرص طيران ناس على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد السفر وخدمة العملاء المتميزة، مما ساهم بحصوله على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لأربعة أعوام متتالية 2015 و 2016 و 2017 و 2018 بالإضافة إلى جائزة سكاي تراكس عام 2017 و 2018.

ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني (هنا)