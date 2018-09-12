طيران ناس يفتح باب القبول قريبًا للسعوديات للانضمام كمساعد طيار 

المواطن - الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا أن برنامج “طياري المستقبل” في المرحلة الأخيرة لبدء فتح باب القبول للمواطنات السعوديات، حيث يُمكنهن البرنامج التقديم على وظيفة مساعد طيار، ونوه المهنا إلى أن طيران ناس يعد أول ناقل وطني سعودي يوطن عمل المرأة السعودية في الوظائف العليا بقطاع الطيران، مشيراً إلى وجود عدد من القيادات السعودية الشابة في الإدارة التنفيذية لدى طيران ناس.

وأكد المهنا في سؤال لـ”بلومبيرج” حول مدى إمكانية عمل المرأة السعودية كمضيف جوي، أن الشركة تسعى لاستقطاب الشابات السعوديات في وظائف مميزة تمكنهن من الارتقاء بمملكتنا الحبيبة وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030.

وأضاف المهنا: “نعمل في طيران ناس على تمكين المرأة السعودية لتمارس دورها الهام في نهضة المملكة بما يتفق مع مؤهلاتهن ويليق بمكانتهن، حيث تحضر المرأة بشكل مميز لدينا في عدة مجالات وتعد جزءاً أساسياً من نجاحاتنا”.