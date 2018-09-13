طيران ناس: 3 آلاف طلب توظيف في برنامج الضيافة الجوية للسعوديين والسعوديات

المواطن - الرياض

أكد “طيران ناس” عزمه على توظيف نساء سعوديات للعمل كمساعدات طيار ومضيفات طيران للمرة الأولى، بعد أشهر من رفع المملكة حظرًا تاريخيًا على قيادة المرأة.

وقال المتحدث الرسمي باسم طيران ناس أحمد المسيند لوكالة فرانس برس الخميس إن “عدد المتقدمات في أقل من 24 ساعة لبرنامج طياري المستقبل للسعوديات 1000 طلب تقديم”.

وأضاف “أما بالنسبة لبرنامج المضيفين الجويين للسعوديين والسعوديات فقط تجاوز عدد الطلبات التي تم استقبالها 3000 طلب” حتى ظهر يوم الخميس .

وشدد المسيند على أن جميع الطلبات سيتم مراجعتها والتأكد من مطابقتها للشروط والمتطلبات للبدء في إجراءات التوظيف ، ونوه إلى أن هناك زيًا رسميًا يتماشى مع عادات المجتمع وتقاليده للمضيفات مفيدًا بأن المضيفة لا تحتاج للمبيت خارج منطقة السكن الخاص بها.

يذكر أن طيران ناس يحرص على تمكين المرأة السعودية لتمارس دورها الهام في نهضة المملكة بما يتفق مع مؤهلاتهن ويليق بمكانتهن حيث تحضر المرأة بشكل مميز لدى طيران ناس في عدة مجالات وتعد جزءًا أساسيًا من نجاحه.