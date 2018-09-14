ظهور أول عيوب آيفون الجديدة.. وأبل تتخذ إجراءات استثنائية للمواجهة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

واجهت شركة أبل الأميركية العملاقة أول الانتقادات الخاصة بهواتفها الذكية الجديدة، والتي كشفت عنها خلال محفلها الرسمي السنوي الأربعاء الماضي.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشركة الأميركية واجهت انتقادات كبيرة بشأن تصميم هاتفها آيفون XS MAX الجديد، والذي يعد أكبر هاتف قامت الشركة الأميركية بصناعته عبر تاريخها.

وتعرضت الشركة الأميركية لسلسلة من الانتقادات تتعلق بتصميم أجهزة آيفون، حيث يُصعب على بعض النساء الإمساك بالهاتف الذكي الجديد.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة حملة بعنوان “غاضبون”، والتي زعمت أن الشركة لا تولي اهتمامًا بالمرأة أو حتى العوامل الفيزيائية التي قد تقف أمامها في سبيل التعامل مع جهاز خلوي بهذا الحجم.

ويتراوح عرض الشاشة لهواتف آيفون XS الجديدة من 5.8 إلى 6.5 بوصة، وهي أكبر من هاتف آيفون SE، والذي يبلغ حجم الشاشة 4 بوصة.

بعد الإعلان عن إطلاق مجموعتها الجديدة من هواتف آيفون، تمت إزالة أربعة طرازات من الأجهزة من موقع أبل، وشملت هذه آيفون SE، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كانت أبل ستقوم بإطلاق نموذج صغير آخر ليحل محل SE.

وسرعان ما أشار النقاد إلى أن النماذج الأكبر ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى النساء؛ لأن متوسط يد المرأة أضيق بوصة من متوسط يد الرجل.