عائض القرني: مسألة الإنجاب سهلة ولكن!

عائض القرني: مسألة الإنجاب سهلة ولكن!

2018/09/27
الساعة 11:16 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أن مسألة الإنجاب سهلة ولكن المُتعب هو البناء، والتعليم، والتثقيف.

وأوضح القرني أن الإنسان يلزمه دواء، وغذاء، وكساء، وإيواء، ليُحقّق العمل، والإبداع، والإنتاج، والإثراء في حياته وإلّا كان رقمًا بلا معنى، ووجوداً بلا هدف.

كما نصح القرني بقوله: أحسِن عملك وأتقنه، واستمر في طريقك دون توقف أو يأس، وتذكر قول الباري سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ).


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