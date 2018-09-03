عائض القرني يكتشف كنزًا ثمينًا يغفل عنه كثير من المسلمين

المواطن - الرياض

أكد الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني أن هناك كنزًا ثمينًا يغفل عنه الكثير من المسلمين.

وأضاف القرني في تغريدة له عبر تويتر : يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، “تُسبحون وتُكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، وتقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير” “متفق عليه”.

وأضاف القرني في تغريدة سابقة : بالبسمة ستنقلب كل الأشياء من حولك تجانسًا وتآنسًا معك، وسوف تُقبل القلوب عليك، وتنهال المحبة بين يديك، ولن ينسى الناس البسمة المُشرقة على محياك، لأن فيها الأمل والثقة والحب والتفاؤل فأرسلها من أول وهلة، ولا تتردد، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة.

وحث القرني على تجنب الخطايا والتمسك بالتقوى وطاعة الله بقوله : اجتنب الخطايا، فإنها للمصائب مطايا، ومع التقوى دائماً السلامة والعافية، قال سبحانه: “وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ”.