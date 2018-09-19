عادة الاتحاد ضد التعاون تصطدم بسوء حظه

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، مساء يوم غد الخميس، لمباراة الاتحاد ضد التعاون في جولة الوطن ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد أن يُصحح أوضاعه في مباراة الاتحاد ضد التعاون بجولة الوطن، خاصة أن بدايته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم تكن موفقة، بعدما خسر مباراتين متتاليتين أمام الشباب والقادسية.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل أي هدف في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، حيث خسر أمام الشباب بهدف دون رد، قبل أن يُهزم أمام القادسية بثلاثية نظيفة.

واعتاد العميد على هز الشباك في مباريات الاتحاد ضد التعاون، حيث إن مواجهاتهما في الدوري السعودي للمحترفين تتسم بالغزارة التهديفية، حيث شهدت تسجيل 66 هدفًا خلال 16 لقاء سابقًا.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ36 هدفًا، ويرغب العميد في إنهاء حالة سوء التوفيق التي تُلازمه خلال الفترة الماضية في مباراة الاتحاد ضد التعاون غدًا.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط قبل مباراة الاتحاد ضد التعاون غدًا، فيما يقع سكر القصيم في المركز السابع برصيد نقطتين.