عادة السومة المُفضلة في الدوري تصطدم بسوء الحظ

المواطن - مروة نبيل

يأمل النجم السوري عمر السومة في العودة إلى التهديف بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال مباراة الأهلي وأُحد التي ستُقام على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويُنافس عمر السومة على هداف الدوري السعودي للمحترفين باستمرار خلال المواسم الأخيرة، وتوج باللقب 3 مرات، أعوام 2014، 2015 2016، إلا أن نجم الفيحاء، روني فرنانديز كسر احتكاره، وحصد لقب الهداف الموسم الماضي.

وأثرت الإصابة التي تعرض لها عمر السومة الموسم الماضي على مستواه، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط خلال آخر 7 مباريات خاضها في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد إحرازه لـ8 أهداف خلال 5 مواجهات سابقة.

ويسعى السوري عمر السومة لكسر سوء الحظ الذي يُلازمه في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والعودة لهز الشباك خلال لقاء أُحد اليوم.

واعتاد عمر السومة على التسجيل خلال الجولات الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بشكل مستمر، حيث لم يسبق له أن فشل في إحراز أهداف في كل من أول جولتين من الموسم الرياضي في المسابقة المحلية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل أمام التعاون بهدف لكل فريق، فيما خسر أُحد بهدفين مقابل هدف أمام النصر.