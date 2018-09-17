عادل عبدالمهدي رئيسًا لحكومة العراق .. هنا التشكيلة المبدئية

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كشفت مصادر إعلامية عن تشكيل أولي للحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي.

ونقلت وكالت “سبوتنيك ” الروسية عن مراسلها في العراق قوله إن الأطراف العراقية توصلت إلى اتفاق أولي على تشكيلة الحكومة المقبلة.

وتضم التشكيلة الأولية :

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ( مستقل) مدير المكتب محمد الهاشمي (أبو جهاد ) بدرجة وزير ..(المجلس الأعلى /الفتح) رافع عبد الجبار العزاوي أمين مجلس رئاسة الوزراء (سائرون ) وزير الدفاع خالد العبيدي (من النصر والتحق بسائرون) وزير الداخلية أحمد جاسم الأسدي ( الفتح) وزير الخارجية سليم الجبوري ( الوطنية) وزير المالية روز نوري ساويش ( الديمقراطي الكردستاني) وزير التخطيط د. ماجدة التميمي ( سائرون ) وزير النفط علي معارج ( دولة القانون / الفتح) رئيس هيئة النزاهة الشيخ صباح الساعدي ( سائرون) وزير الصحة قتيبة الجبوري ( المحور الوطني ) وزير الزراعة محمد شياع السوداني ( دولة قانون / فتح) وزير النقل علي التميمي ( سائرون ) وزارة التربية د. نعيم العبودي ( صادقون الفتح) وزارة العدل د. صلاح العرباوي ( الحكمة) وزير التعليم العالي د. رائد فهمي ( الحزب الشيوعي / سائرون) وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ( الحكمة) وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ناهدة التميمي ( المشروع العربي) وزيرة الصناعة والمعادن د. هيثم الجبوري ( الفتح) مستشارية الأمن الوطني د. خالد اليعقوبي ( المؤتمر / الفتح) وزير البلديات – لم يحدد بعد – ( صادقون / الفتح)

‏وما زال التفاوض مستمرًا على الوزارات والمواقع المتبقية..