عاد البلطان .. واكتملت أركان الإثارة هذا الموسم

المواطن - طارق سعد

بقرار تكليف خالد البلطان رئيسًا للشباب لمدة عام، اكتملت أركان الإثارة لموسم تاريخي واستثنائي في تاريخ الكرة السعودية.

ويملك خالد البلطان مسيرة ذهبية عبر نادي الشباب بتتويجه بـ9 بطولات كرئيس في الفترة من 2006 حتى عام 2014، كما أنه يُعد عرابًا لصعود الحزم للدرجة الممتازة عام 2005، وأحد داعمي النصر بداية الألفية.

كما سبق للبلطان المشاركة في فريق عمل التخصيص الذي ترأسه الأمير عبدالله بن مساعد.

ويُعد خالد البلطان أحد القيادات الرياضية التي أثرت الساحة فكرًا وإدارة ودعمًا، وتعد عودته للكرة السعودية خطوة ثرية لنادي الشباب الذي عانى خلال 5 سنوات ماضية مترنحًا في الموسم الماضي بالمركز التاسع في سلم الدوري.