عالج بالحجامة في الرياض بدون ترخيص فنال عقابه

المواطن - الرياض

ضبطت وزارة الصحة اليوم الاثنين بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدًا يمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص في الرياض.

وأوضحت الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الوافد المخالف كان يروج لنفسه على برامج التواصل الاجتماعي، حيث تم إحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937.

وتكثف وزارة الصحة جولاتها التفتيشية وسط تعاون كبير مع الجهات المعنية لضبط المخالفين ومعدومي الضمير الذين ستغلون حاجة المرضى إلى العلاج، ولكن سرعان من يسقطون وينالون العقاب العادل.