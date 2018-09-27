عبدالرحمن العبيد يطير إلى دبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن العبيد، إلى مدينة دبي الإماراتية، يوم غد الخميس، لإجراء فحوصات طبية جديدة.

وأشار نادي النصر إلى أن عبدالرحمن العبيد، سيُجري الكشوفات النهائية في أحد المراكز المتخصصة على موضع إصابته التي تعرض لها في مفصل القدم، وسيتقرر بعد ذلك مدى حاجته لإجراء عملية من عدمها.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد أُصيب خلال تدريبات العالمي قبل مباراة أُحد في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتواء وتمزق في مفصل القدم.