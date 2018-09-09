عبدالصمد القرشي ترد على مزاعم الإساءة للنساء وعلاقة حليمة بولند بالأزمة

المواطن - الرياض

أثارت هدية تلقتها الفنانة الكويتية حليمة بولند حالة من الجدل؛ لاحتوائها على عبارات تصف بقية النساء بأنهن جواري عندها، ما تسبب في حالة من الغضب.

وتوالت الانتقادات على حليمة بولند فور نشرها الهدايا، لكن ما أثار غضب النساء السعوديات هدية تبلغ قيمتها 3 ملايين ريال وكتب بداخلها عبارة “حليمة عبدالجليل بولند، أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية”.

وبسبب الهدية تصدر وسم “عبدالصمد القرشي يسيء للإناث” قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” المملكة.

الشركة ترد:

وأصدرت شركة عبدالصمد القرشي بيانًا تبرأت خلاله من الواقعة، وأكدت أنها منذ سنوات طويلة تنتج وتصنع أفخم أنواع الهدايا الخاصة التي تُقدم في المناسبات والزوجات والأعياد، وهذه المنتجات تعرض للبيع للجميع دون استثناء، بحيث يختار العميل شكل ونوع ومحتوى الهدية ويتم تصنيعها بالسعر المناسب.

وشددت الشركة على أنها لم تتعاقد مع حليمة بولند لعمل إعلان، كما أنها لم ترسل لها أي هدية كما أشير في الفيديو المتداول.

وقالت شركة عبدالصمد القرشي: إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها وحقوق عملائها.