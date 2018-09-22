عبدالعزيز الفيصل يشكر ولي العهد على مهرجان الهجن.. ويؤكد: حافز لتحقيق الأفضل

المواطن - الطائف

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة كلمة الهيئة العامة للرياضة، الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرعايته مهرجان الهجن، الذي اختُتمت منافساته، مساء اليوم السبت.

وقال الفيصل خلال كلمته في ختام مهرجان ولي العهد للهجن: “قفزات متسارعة وتطور كبير تقوده رؤية عملاقة تؤسس لمستقبل مبهر وجيل مبدع ووطن منتج بتوفيق الله وقدرته”.

وأعرب الفيصل باسم الرياضيين عن شكره وتقديره لولي العهد على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة، ويسعد به الرياضيون في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن رعايته لمهرجان الهجن؛ تُمثل تجسيدًا للعناية والاهتمام اللذين يلمسهما الجميع ويستشعرون معهما حافز العمل لتحقيق أفضل النتائج في جميع المشاركات المحلية والإقليمية وصولًا إلى المحافل الدولية.

وأشار إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن، شهد نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق فعالياته في الـ29 من شهر ذي القعدة الماضي، حيث أُقيم على أربع مراحل بمشاركة أكثر من 10 آلاف مطية، وسط مشاركة عربية واسعة.

وأضاف أن المهرجان حظي بإقبال ومتابعة لفعالياته ومنافساته وبرامجه الثقافية والاجتماعية المصاحبة، وصنع فرصة تسويقية واستثمارية متميزة، وهيأ فرص عمل واعدة للشباب السعودي، كما شهد مناشط جانبية ومصاحبة متنوعة، تهدف إلى تأصيل ثقافة الإبل والهجن بصورة خاصة وتعزيزها في ثقافة المجتمع، وذلك من أهم أهداف وغايات المهرجان الذي امتد نحو 40 يومًا.

وشكر الفيصل كل من عمل وأسهم في إظهار هذه الرياضة الأصيلة التي يعتز بها الجميع بوصفها إرثًا تاريخية عرفت به هذه الأرض المباركة وأبناؤها، كما وجه الشكر إلى الاتحاد السعودي للهجن وللجنة المنظمة.

وتوجه الفيصل بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد على الدعم والرعاية والاهتمام برياضيي وشباب الوطن الغالي، مؤكدًا أن هذا الدعم منح الهيئة العامة للرياضة فرصة تنظيم واستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، التي أصبح معها وطننا واجهة للرياضة العالمية بمختلف منافساتها.

وتابع تصريحاته قائلًا: “هنا يطيب لي أن أذكر بكثير من التقدير والاعتزاز جهود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على ما قدمه ويقدمه من عمل مخلص ودؤوب أسهم في تنظيم وإعداد يليق باسم ومكانة المملكة”.