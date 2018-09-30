عبدالعزيز بن جليل نائباً لرئيس نادي النصر

المواطن - الرياض

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، موافقته بشأن ما رفعه سعود السويلم بتعيين عبدالعزيز بن جليل الجليل نائباً لرئيس نادي النصر بعد استقالة عبداللطيف آل الشيخ.

وعلق آل الشيخ على تعيين عبدالعزيز بن جليل الجليل بقوله: “‏كل التوفيق للنصر وإدارته …قواكم الله”.

يذكر أن عبد اللطيف آل الشيخ نائب رئيس نادي النصر تقدم باستقالته من منصبه لظروفه الخاصة، في الوقت الذي قام فيه سعود آل سويلم رئيس النادي بقبولها وشكره على كل الدعم الذي قدمه في الفترة الماضية.