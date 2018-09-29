عبدالله الحربي يُتوج بذهبية الكاراتيه .. وآل الشيخ يُوجه بمكافأته

المواطن - محمد سمعه

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بمكافأة اللاعب السعودي عبدالله الحربي بعد تألقه في البطولة العربية للكاراتيه.

حقق اللاعب عبدالله الحربي الميدالية الذهبية تحت وزن 55 كيلو جرامًا في البطولة العربية الثانية عشرة للكاراتيه.

وقال آل الشيخ: ألف مبروك للبطل السعودي عبدالله الحربي تحقيقه الميدالية الذهبية في بطولة الكاراتيه تحت وزن 55 كجم، وستتم مكافأته بمبلغ مالي قدره 200 ألف ريال.

وذكرت الهيئة العامة للرياضة أن اللاعب عبدالله الحربي حقق الميدالية الذهبية، وذلك بعد فوزه على اللاعب المصري فرج زياد الغريب.

يذكر أن اللاعب عماد المالكي كان حقق الميدالية الذهبية في البطولة العربية للكاراتيه تحت وزن 60 كيلو جرامًا على حساب اللاعب المصري مالك جمعة.