عبدالله بن بندر يعزي في وفاة الشيخ بنيه اليزيدي
توفي إثر حادث مروي وقع شرق المحافظة

عبدالله بن بندر يعزي في وفاة الشيخ بنيه اليزيدي

2018/09/03
الساعة 10:33 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، تعازيه ومواساته لذوي شيخ قبيلة الرشدة من محافظة الليث الشيخ بنيه بن كلاب اليزيدي، الذي توفي إثر حادث مروري وقع شرق المحافظة.

وأعرب الأمير عبدالله بن بندر، في اتصال هاتفي بذوي اليزيدي، عن تعازيه ومواساته في الفقيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على مواساته وتعازيه غير المستغربة على ولاة الأمر.

يشار إلى أن اليزيدي يعتبر من الشخصيات التي كان لها إسهاماتها الفاعلة في جوانب إصلاح ذات البين وأوجه البر وغيرها من الأعمال الخيرية في المحافظة.


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