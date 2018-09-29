عبدالله بن زايد: أمننا من أمن السعودية وأمام إيران خياران

المواطن - الرياض

طالب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إيران بإعادة الحقوق لأصحابها إما بالمفاوضات المباشرة أو باللجوء للتحكيم الدولي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلًا فيها عن دولة الإمارات، حيث أشار بذلك إلى قضية الجزر الثلاثة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران من الإمارات.

وأضاف عبدالله بن زايد أن مكافحة الإرهاب لن يتم من خلال دولة واحدة أو بعض الدول بل هو مشكلة عالمية مشتركة كون الخطر الإرهابي كبير.

وتابع أن الإرهاب تحدٍّ عابر للحدود ويعد مسئولية جماعية، موضحًا أن هناك دولًا مارقة تقدم الدعم للجماعات الإرهابية.

وقال: إنه لا يمكن الاعتماد على دول أخرى لحل مشكلاتنا في المنطقة العربية، مشددًا على أن المملكة تتعرض لوابل من الصواريخ الإيرانية التي تطلقها ميليشيا الحوثي من اليمن.

وشدد على أن “تعنت الحوثيين قد فاقم من الوضع الإنساني في اليمن.. وأمننا من أمن السعودية”.