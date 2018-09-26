عبد الجبار يُعزز سلة الأهلي

عبد الجبار يُعزز سلة الأهلي

2018/09/26
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي خالد عبد الجبار صاحب الـ28 عامًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة في النادي.

وحضر توقيع العقود، أحمد الصائغ أمين عام النادي الأهلي.

يملك اللاعب خالد عبد الجبار سجلاً احترافيًا مميزًا، حيث لعب في دوري الجامعات الكندي ولعب في الدوري المغربي مع أندية الوداد البيضاوي والجيش الملكي.

سبق للاعب خالد عبد الجبار اللعب مع أخضر كرة السلة في التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية لكرة السلة والتي أقيمت مؤخرًا في المنامة.


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