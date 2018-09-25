عبد الصمد القرشي يُحفز الوحدة

المواطن - مروة نبيل

حرص محمد عبد الصمد القرشي على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، قبل مباراة الاتحاد في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة عبد الصمد القرشي دعمًا سخيًا لخزينة نادي الوحدة، بعد تألق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ والفوز على الرائد برباعية في الجولة الماضية.

ويأمل مجلس إدارة نادي الوحدة أن يكون دعم عبد الصمد القرشي للفريق، حافزًا قويًا لمواصلة النتائج الإيجابية والظهور بمستوى مميز خلال مباراة الاتحاد في الجولة الرابعة.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بمستوى مميز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل في أول جولتين أمام الحزم والفتح، قبل أن يفوز على الرائد، ما دفع عبد الصمد القرشي لمكافأتهم وتحفيزهم قبل المباريات القادمة.

وكانت شركة عبد الصمد القرشي قد وقعت، قبل بضعة أيام اتفاقية مع مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، لتكون بموجبه راعيًا ماسيًا للفريق الأول لكرة القدم.