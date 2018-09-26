عبوتا مياه تُغرمان الجبلين 15 ألف ريال

المواطن - محمد سمعة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلزام نادي الجبلين بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال.

وأعلنت لجنة الانضباط أنه تم تغريم نادي الجبلين مبلغ 15 ألف ريال وذلك بعد رمي جمهور الفريق عبوتي مياه تجاه الحكم أثناء توجهه إلى الممر المؤدي لغرفة الحكام في مباراة الجبلين والقيصومة في دوري الأمير محمد بن سلمان في الدرجة الأولى.

ويذكر أن مباراة الجبلين والقيصومة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.