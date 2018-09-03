عرعر تدخل قائمة أعلى المدن حرارة في العالم

المواطن - الشمالية

رصدت إحصائية قائمة بالمدن الأعلى في درجات الحرارة على مستوى العالم خلال 24 ساعة. وقد شهدت الإحصائية دخول مدينة عرعر كواحدة من أعلى المدن حرارة خلال 24 ساعة الماضیة.‎‏

وجاءت مدينة عرعر في المرتبة الرابعة عشرة بعد عدة مدن عراقیة وكويتیة بدرجة حرارة بلغت 47.2 درجة مئوية، في مقدمتها مدينة البصرة العراقیة ومنطقة مطربة في الكويت.

وذكر أستاذ المناخ بجامعة القصیم الدكتور عبد الله المسند، أن هذه هي المرة الثانیة التي تدخل فیها عرعر القائمة.

وأشار المسند إلى أنه في العادة لا تتجاوز الحرارة فیها 43 درجة في مثل هذا الوقت من السنة.

يذكر أن مدينة العمارة العراقية، في محافظة ميسان سجلت، يوليو الماضي، أعلى درجات الحرارة في العالم.

ونشرت محطة بلاسيرفيلي في كاليفورنيا الأميركية، حينها، جدولاً بينت فيه المدن الأعلى درجات حرارة.

وأوضح الجدول أن مدينة العمارة العراقية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، التي بلغت 51 درجة مئوية خلال يوليو الماضي، تشاركها بنفس الدرجة كل من منطقة مطربة في الكويت والعمادية في إيران.