عروض فنية وهدايا للمسافرين بمطار أبها في يوم الوطن

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

احتفل مطار أبها، مساء أمس، باليوم الوطني الـ 88 للمملكة من خلال عدة فعاليات فنية وشعبية وعروض للأطفال.

وأوضح مدير عام مطار أبها المهندس أحمد آل سليم أنه تم التحضير لهذه الاحتفالية منذ وقت مبكر وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار ومشاركة فريق رواد العطاء، وفرع جمعية الثقافة والفنون الذي شارك بمعرض فني أقيم بصالة القدوم في المطار، شارك فيه حوالي 50 فناناً وفنانة ويحكي قصصاً وطنية متنوعة من خلال ريشة الفنان.

وأشار آل سليم إلى أن الفعالية اشتملت على توزيع ورود وهدايا على المسافرين ومسيرة واستعراض للخيول أمام صالات المطار، كذلك قدمت 3 فرق شعبية عدة عروض ركزت على مفهوم حب الوطن والانتماء له، إضافة إلى تدشين معرض “ركن وطن” الذي يرصد أبرز الإنجازات الوطنية، كذلك شارك فرقة “لازورد” للأطفال من خلال تقديم أناشيد وطنية، ثم قدمت الهدايا التذكارية للمشاركين وضيوف المطار من المسافرين.

ورفع ال سليم التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله ” بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 لتأسيس هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على وطننا الغالي.