عسيري يبحث عن هدفه الثالث ضد الباطن اليوم

المواطن - مروة نبيل

يسعى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهند عسيري، لهز شباك الباطن في مباراة اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساهم مهند عسيري في إحراز 3 من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخمسة في آخر مباراة للراقي أمام ضد الباطن في الدوري السعودي للمحترفين التي أُقيمت، في شهر يناير الماضي، حيث سجل هدفين وصنع آخر.

ويملك مهند عسيري هدفًا واحدًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث هز شباك أُحد من ركلة جزاء في الجولة الثانية، ويسعى لزيادة حصته التهديفية في مباراة اليوم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، قبل مباراة الأهلي ضد الباطن اليوم، فيما يقع الباطن في المركز الـ14 بنقطة واحدة.