عسيري يغيب عن الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن فترة غياب النجم مهند عسيري عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها مع نهاية مباراة الحزم ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار النادي الأهلي إلى أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، مهند عسيري، أثبتت تعرضه لكدمة حادة أسفل الظهر.

ويحتاج النجم مهند عسيري للعلاج لمدة تتراوح بين يومين إلى خمسة أيام قبل العودة مُجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية.

وانتهت مباراة الأهلي والحزم في جولة الوطن، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدفين دون رد، سجلهم حسين المقهوي في الدقيقة الثالثة، والسوري عمر السومة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.