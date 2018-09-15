عصابة سلب وسرقة المارة تحت تهديد السلاح في قبضة شرطة الرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط اثنين من عدة متهمين تورطوا في جرائم سرقة وسلب المارة تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال التي تقوم بتنفيذها الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض لتحديد المتورطين في جرائم الاعتداء على الأموال التي تتم مباشرتها، أسفرت -بتوفيق الله- عن القبض على اثنين من المتهمين ، يبلغ أحدهما من العمر 30 عاماً والآخر 23 عاماً؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهما بارتكاب عدد من جرائم سلب المارة وسرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة ومقتنياتهم الشخصية تحت تهديد السلاح، حيث تم إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.