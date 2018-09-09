عضو إدارة الشباب المعجل: موقع الشباب يغنينا عن تقليد النصر والهلال

المواطن - طارق سعد

كشف عضو مجلس إدارة نادي الشباب تركي المعجل عن أن وجود مقر الشباب في موقع حيوي على طريق الملك فهد بالرياض يغني عن تدشين متجر خاص خارج مقر النادي كما فعل النصر والهلال.

وأضاف المعجل في تصريح لـ UFM : “النصر والهلال يقعان بعيداً عن وسط العاصمة،لذلك اضطر الناديان لافتتاح متجريهما في وسط الرياض لخدمة الجماهير، نحن في الشباب يقع مقر نادينا في قلب الرياض لذلك رأينا أن يكون متجر الشباب داخل المقر “.

ويُعتبر تركي المعجل المسؤول عن الملف الاستثماري في نادي الشباب، حيث نجح مؤخراً في إبرام عدد من صفقات الرعاية، معتبراً أن طموحه هو الوصول لدخل سنوي ثابت لصالح الشباب بما لا يقل عن 30 مليون ريال من عوائد الرعاية.