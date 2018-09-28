عقاب رادع لممثلة عربية شهيرة انتهكت خصوصية شخص

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قضت محكمة نقض أبو ظبي، بتغريم ممثلة عربية شهيرة مبلغ 100 ألف درهم؛ بسبب استخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص.

والتقطت الفنانة الشهيرة التي لم توضح التقارير الصحفية الإماراتية اسمها فيديو يظهر خلاله الشخص، ونشره على برنامج التواصل الاجتماعي سناب شات، حيث شاهد المقطع المرئي مليون و200 ألف شخص عبر يوتيوب.

وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بتغريم الممثلة، مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وألزمتها بالرسوم، فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف، والتي أيّدت بدورها حكم محكمة أول درجة.