علقة ساخنة لمطربة سودانية رفضت تلبية أحد الحضور

المواطن - متابعة

تعدى عدد من الجمهور على الفنانة السودانية وجدان الملازمين، عقب رفضها أداء أغنية طلبها الجمهور منها أثناء مشاركتها في حفل غنائي.

وقالت صحيفة السوداني: إن الفنانة وجدان الملازمين تعرضت للاعتداء بالضرب من بعض الأشخاص بمنطقة شرق النيل، حيث رفضت تلبية طلب بعض الحضور بترديد إحدى الأغنيات.

وأضافت الصحيفة أن الواقعة حدثت ليلة أمس خلال مُشاركتها بالغناء في إحدى المناسبات، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب بعد انتهاء الحفل وهي تتأهب لمغادرة المكان، ليتدخل عدد من الحضور لفض الاشتباك بينها والمُعتدين الذين لاذوا بالفرار دُون أن تتعرّض للأذى الجسيم.