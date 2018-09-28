علي الحبسي: تطور الهلال واضح ومباراة الغد مختلفة

المواطن - محمد سمعه

تحدث العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الشباب العماني غدًا السبت في إياب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية في كرة القدم.

وبدأ علي الحبسي المؤتمر الصحافي قائلًا: سعيد للغاية بالتواجد في موطني سلطنة عمان لمواجهة الشباب غدًا، والفريق العماني ظهر بشكل رائع في مباراة الذهاب ومباراة الغد ستكون غاية في الصعوبة.

وأضاف الحبسي: سنخوض مباراة مهمة بالنسبة ونسعى من خلالها لإسعاد جماهيرنا بتحقيق الفوز.

وتابع الحارس العماني: المدرب جورجي جيسوس يسعى لتطوير لاعبي الهلال خلال كل مباراة، والفريق بدأ يتكلم بشكل كبير على أفكار المدرب جيسوس.

وقال الحبسي: مباراة الذهاب كانت أول مباراة لنا في الموسم ومباراة الغد مختلفة تمامًا عن مباراة الذهاب.