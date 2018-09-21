عمدة نيوكاسل البريطانية يدشن فعاليات اليوم الوطني السعودي 88

المواطن - نيوكاسل - تصوير : ماجد العتيبي ونجلاء السلامة و فواز الرصيص

بتشريف من عمدة مدينة نيوكاسل البريطانية، اللورد ديفيد داون، أقام نادي الطلبة السعوديين بمدينة نيوكاسل احتفال اليوم الوطني السعودي 88، تحت شعار (وطن طموح)، تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية بلندن، وبحضور ممثل الملحقية الدكتور محمد الحصيني وأكاديميون من جامعتي نيوكاسل ونورثمبريا ومعاهد اللغة وشخصيات بريطانية معتبرة عديدة ومواطني مدينة نيوكاسل.

وتجول الحضور في أركان المعرض التي اشتملت على تطورات المملكة في شتى الميادين ورؤية 2030 والمدن الذكية والاقتصادية التي تحتويها بلد الحرمين الشريفين وركن تبادل اللغات والسياحة والآثار، إضافة إلى ركن الخط العربي. وأبدى الحضور إعجابه بتاريخ المملكة، كما توافدوا إلى التصوير بالزي السعودي.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها استعراض للعلاقات المتينة بين البلدين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

أعقب ذلك كلمة الدكتور محمد الحصيني معربًا عن مدى ابتهاجه بما شاهده من أبنائه المبتعثين من جهود بارزة لإبراز دور المملكة العربية السعودية في جميع المجالات. هذا وقد ألقى عمدة نيوكاسل كلمة عبر فيها عن مدى سعادته بدعوة النادي السعودي له وما لقيه من حفاوة وترحيب. عقب ذلك، اختتم الحفل بالعرضة السعودية وشارك فيها الحضور من سعوديين وغيرهم.

وأوضح رئيس نادي الطلبة السعوديين، محمد الوقداني، أن الهدف العام التعريف بثقافة وتاريخ المملكة ورسم صورة ذهنية صحيحة عن بلد السلام والمحبة المملكة العربية السعودية.

فيما أدرجت بلدية نيوكاسل بالمملكة المتحدة فعاليات اليوم الوطني السعودي 88 ضمن فعالياتها الهامة لشهر سبتمبر 2018.