عمران خان : باكستان لن تنسى دعم المملكة ومساندتها

المواطن - جدة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده تعتز بالعلاقات التي تجمعها مع المملكة.

وقال عمران خان الذي يزور المملكة حاليا: “نقف مع السعودية دائماً ونؤكد دعمها”.

وأضاف أن أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولاً، لافتًا إلى أن المملكة ساعدت باكستان عندما احتاجت إلى مساعدتها ومساندتها.

وكان عمران خان قد وصل إلى المملكة أمس في زيارة رسمية بدأها بزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

بعد ذلك انتقل عمران خان إلى جدة حيث بدأت زيارته الرسمية للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء فهد العصيمي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

واستهل عمران خان لقاءاته اليوم بلقاء مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين.