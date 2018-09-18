عمران خان في المملكة غدًا .. زيارة توطد العلاقات الباكستانية السعودية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

سلطت وسائل الإعلام الباكستانية الضوء على زيارة رئيس الحكومة في بلادها عمران خان المرتقبة للمملكة، والتي تعول عليها إسلام آباد الكثير من أجل توطيد العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.

وقالت صحيفة ذا نيوز إنترناشونال الباكستانية: إن رئيس الحكومة يرافقه في رحلته للمملكة كل من وزير الخارجية شاه محمود قريشي، ووزير المالية أسد عمر، ومستشار رئيس الوزراء رزاق داود.

وأوضحت الصحيفة الباكستانية أن الزيارة تمثل فرصة ذهبية للتواصل مع المملكة في شتى الموضوعات، لاسيما وأن الزيارة ستشهد لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن الزيارة ستشهد نقاشات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين باكستان والمملكة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، والذي التقى خلالها برئيس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وحسب الصحيفة الباكستانية، سيقوم عمران خان أيضًا بأداء العمرة وزيارة مسجد الرسول-صلى الله عليه وسلم-، وذلك بعد وصوله مساء غدًا الأربعاء.

ووفقًا لما ورد في صحيفة ديلي باكستان غلوبال، فإن وزير الخارجية أكد أمس الاثنين أن “رئيس الوزراء عمران خان يزور السعودية بدعوة من القيادة السعودية”.

وقال قريشي: “رئيس الوزراء سيلتقي القيادة السعودية خلال زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا”، مضيفًا أن الزيارة ستعزز العلاقات الباكستانية السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى الأهمية التي تحظى بها المملكة لدى الشعب والقيادة الباكستانية، وهو الأمر الذي جعلها الوجهة الأولى التي يخرج إليها خان منذ توليه مهام رئيس الحكومة في باكستان.