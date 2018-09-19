عمران خان يبحث التعاون مع الفالح في مقر إقامته بجدة 

عمران خان يبحث التعاون مع الفالح في مقر إقامته بجدة 

2018/09/19
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقي دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في مقر إقامته بجدة اليوم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء احمد بن عقيل الخطيب، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين.


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