عمر السومة .. أفضل هداف في دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

تألق عمر السومة بشكل لافت خلال المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره الحزم، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة الأهلي والحزم في جولة الوطن، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدفين دون رد، سجلهما حسين المقهوي في الدقيقة الثالثة، والسوري عمر السومة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ورفع عمر السومة رصيده من الأهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى 85 هدفًا خلال نفس العدد من المباريات، بالإضافة إلى صناعته لـ10 فرص.

وأصبح عمر السومة مُساهمًا في 95 هدفًا خلال منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليكون بذلك أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة المحلية.

ويُعد هدف عمر السومة في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، هو الأول الذي يُسجله النجم السوري في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويسعى للاستمرار في التسجيل خلال المباريات المقبلة، للمنافسة على لقب الهداف.

واعتاد عمر السومة على المنافسة على هداف الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة، حيث حصد اللقب 3 أعوام متتالية 2014، 2015 و2016، قبل أن يخسره الموسم الماضي لصالح نجم نادي الفيحاء، التشيلي روني فرنانديز، بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن معظم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.