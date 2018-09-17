عمر خريبين قبل بيراميدز .. تألق آسيويًّا فحصد جائزة الأفضل بالقارة

المواطن - مروة نبيل

عمر خريبين بات لاعبًا في صفوف بيراميدز بداية من شهر يناير المقبل، حيث أعلن نادي الهلال موافقته على رحيل اللاعب السوري إلى الدوري المصري لكرة القدم، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ورغم صغر سن عمر خريبين حيث يبلغ 24 عامًا، إلا أنه يملك مسيرة كروية مميزة في آسيا قبل انتقاله إلى بيراميدز في الميركاتو الشتوي، ونجح في كتابة اسمه بتاريخ القارة الصفراء، خاصة خلال فترة لعبه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وقبل الاحتراف في نادي بيراميدز بالدوري المصري لكرة القدم، بدأ عمر خريبين مسيرته في صفوف الوحدة السوري، قبل أن يرحل إلى الدوري العراقي من بوابة القوة الجوية، حيث شارك معه في 30 لقاء، وتمكن من إحراز 11 هدفًا.

وغادر عمر خريبين صفوف نادي القوة الجوية؛ وانتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الميناء العراقي، ولعب معه 10 مواجهات، وأحرز 10 أهداف.

وبدأ عمر خريبين بعد ذلك رحلة احترافية جديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة الإماراتي، وشارك معه في 26 مباراة، ونجح في تسجيل 17 هدفًا، ثم انضم إلى نادي الهلال على سبيل الإعارة، قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي بعد تألقه اللافت.

ولعب عمر خريبين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 44 مواجهة، منذ عام 2017، وأحرز خلال هذه الفترة 28 هدفًا، ونجح في صناعة 9 آخرين.

وكان الموسم الماضي مميزًا للنجم السوري عمر خريبين مع نادي الهلال، حيث توج بلقب هداف بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما سجل 10 أهداف، ليُكلل مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء، لتكون آخر جوائزه مع الزعيم قبل انتقاله إلى بيراميدز في يناير المقبل.

وعلى الصعيد الدولي، يملك عمر خريبين مسيرة مميزة مع المنتخب السوري الأول لكرة القدم قبل انتقاله إلى بيراميدز في الدوري المصري، حيث خاض 35 مباراة دولية، ونجح في تسجيل 17 هدفًا.

ويعول مسؤولو نادي بيراميدز كثيرًا على عمر خريبين في التألق مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث يأمل الجهاز الفني لإنهاء الموسم الرياضي الحالي في مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري المصري.