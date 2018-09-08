عمليات طعن في أحد أسواق بريطانيا.. مفاجأة حول الجاني

المواطن - لندن

أفادت تقارير متداولة أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على سيدة بعد عدد من حوادث الطعن في سوق ببلدة بارنسلي شمال البلاد.

وقالت شرطة ساوث يوركشير، إنها ما زالت تبحث عن شركاء لتلك المرأة، وما زالت التحقيقات جارية بشأن الحادث.

وأضاف الشرطة: “هناك وجود واضح بشدة للشرطة في وسط بلدة بارنسلي هذا الصباح، للتعامل مع الواقعة”.

وقالت الشرطة البريطانية، صباح اليوم السبت، إنها تتعامل مع واقعة خطيرة في بلدة بارنسلي بشمال إنجلترا، وسط أنباء عن سلسلة هجمات بالطعن.

وذكرت شرطة ساوث يوركشير في بيان “هناك وجود واضح بشدة للشرطة في وسط بلدة بارنسلي هذا الصباح… للتعامل مع واقعة خطيرة.

وأضافت “المطلوب من الناس توخي الحذر”.