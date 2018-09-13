عملية معقدة لآسيوي تفتت عظمه في مستشفى بدر العام

المواطن - بدر

نجح فريق متخصص من مستشفى بدر العام في إجراء عملية معقده لمقيم آسيوي تعرض لحادث سير مما نتج عنه كسر في الساعد الأيمن مع تفتت في العظم، وخلع في المفصل.

وأجريت العميلة لمعالجة الكسر تحت التخدير الكامل مع التثبيت بشريحتين ومعالجة الخلع والتفتت العظمي الناتج عن الحادث وملء الفراغات العظمية.

وغادر المريض المستشفى بحالة جيدة، كما سيتابع بقية الإجراءات بعد إجراء العملية في العيادات الخارجية.