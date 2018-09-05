عمل طريف يضبط 16 مخالفة بمدينة وعد الشمال 

المواطن - طريف

نفذ مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً بمكتب عمل محافظة طريف في حملات تفتيشية بقيادة مدير مكتب العمل بطريف على الشركات العاملة في مدينة وعد الشمال وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٦ مخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وأكد مدير مكتب العمل بطريف عبدالله الرويلي، أن الحملات التفتيشية شملت أربع شركات مضيفاً أنه لن يتم التهاون في تطبيق نظام الإقامة والعمل وقرار التوطين، مؤكداً أن الحملات التفتيشية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية، وخلال الإجازة الأسبوعية.

يذكر أن الحملات التفتيشية مستمرة على مستوى المنطقة بمتابعة حثيثة لكل ما يخص نظام الإقامة والعمل وقرار التوطين.