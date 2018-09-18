عموري .. المُبدع في تشكيلة الهلال

المواطن - مروة نبيل

يتألق النجم عمر عبد الرحمن عموري بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكلل مجهوده بهدف رائع في مباراة الرائد بالجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر عمر عبد الرحمن عموري بمستوى مميز في مباراة الزعيم والرائد، ليس لتسجيله هدفا فقط، بل أنه كان اللاعب الهلالي الأكثر تسديدًا على المرمى والأكثر لعبًا للعرضيات في لقاء الجولة الثانية.

ولم يكتف النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري بالتسجيل والتسديد فقط في مباراة الهلال والرائد بالجولة الثانية، بل إنه كان أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم حصولًا على أخطاء.

واختارت الجماهير النجم عمر عبد الرحمن عموري كأفضل لاعب في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في استفتاء قنوات “دوري بلس” المالكة الحقوق التلفزيونية للكرة السعودية.

وتصدر عموري التصويت بنسبة 48%، مُتفوقًا على المغربي نور الدين مرابط، نجم نادي النصر الذي حل ثانيًا بنسبة 47%، في الاستفتاء الذي شارك فيه حوالي 270 ألف مُصوّت من عشاق الكرة السعودية.

وكانت مباراة الهلال والرائد في الجولة الثانية، قد انتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف، سجلها؛ بافيتيمبي جوميز، عمر عبد الرحمن عموري وكارلوس إدواردو، ليحتل الأزرق صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.