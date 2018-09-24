عموري بعد الفوز على الفتح: حلاوتها في صعوبتها

المواطن - محمد سمعه

أعرب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، نجم نادي الهلال، عن سعادته الشديدة، وذلك بعد فوز الفريق الهلالي على الفتح بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

وتحدث عموري بعد المباراة قائلًا: الفتح صنع تكتلًا دفاعيًّا أمام هجمات نادي الهلال، وبالطبع الفرص لم تكن متاحة أمامنا من أجل الهجوم، ولكن الحمد لله الفوز تحقق، وهذا شيء رائع.

وأضاف عموري: حلاوة المباراة كانت في صعوبتها، ولكن الفوز كان مكافأتنا؛ لأننا اجتهدنا كثيرًا وقاتلنا من أجل تحقيقه، رغم أن الفتح هو من افتتح التسجيل.

وتابع النجم الإماراتي: الهلال قادر على التألق في البطولة العربية، رغم أنني لن أشارك مع الفريق، ولكن الزعيم يملك لاعبين على أعلى مستوى.