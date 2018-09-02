عمومية اتحاد الكرة .. اعتماد استقالة عزت.. وتشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف

المواطن - مروة نبيل

صادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، على الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس الإدارة عادل عزت، واستلام نواف التمياط مسؤولية تسيير الأعمال له، لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وشهد الاجتماع اعتذار نواف التمياط عن الحضور بسبب ظروف خاصة، وترأس الاجتماع خالد بانصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس لجنة الاحتراف أوضاع اللاعبين، وبدأ كلمته بتوجيه الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعمه الكبير للرياضة السعودية وكرة القدم، وموافقته على تسمية دوري المحترفين باسمه.

كما حرص خالد بانصر على توجيه الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، لدعمه اللامحدود للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتذليله كافة الصعوبات لتحقيق أهدافه الموضوعة، وشهد الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف.

وجاء تشكيل لجنة الانتخابات كالتالي، المستشار القانوني، عبد العزيز الرشود، رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ المستشار عبد العزيز الفضلي، المستشار عبد الله الحارثي، ومحمد الموسى.

فيما جاء تشكيل لجنة الاستئناف كالتالي، المستشار القانوني، ناصر الصقير رئيسًا، المستشار القانوني خالد الرميان عضوًا، والمستشار القانوني نايف الجارالله عضوًا.

كما تم الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتعديل لائحة الانتخابات، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير المالي للعام 2017، واعتماد الميزانية التقديرية لموسم 2018/ 2019.