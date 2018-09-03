عين كندة علوش تنتظر قرتها

المواطن - سعد البحيري

تترقب الفنانة السورية كندة علوش وزوجها الفنان المصري عمرو يوسف حدثًا سعيدًا بعدما قاربت شهور حملها الأول على الانتهاء.

وظهرت كندة علوش برفقة زوجها وعدد من الفنانين في إحدى الحفلات بمناسبة حفل عيد ميلاد زوجة السيناريست عباس أبو الحسن في مصر بعد غياب فترة طويلة عن عين الصحافة والكاميرات التي تطاردها.

وتداول المغردون صورًا ومقاطع فيديو تظهر كندة علوش وزوجها يقف بالقرب منها وسط أجواء احتفالية.

والمعروف أن كندة علوش من مواليد 27 مارس 1982، والدها طبيب ووالدتها مهندسة، عملت كاتبة في مجلة ستار لفترة، درست الأدب الفرنسي، انتقلت لدراسة النقد المسرحي وتخرجت من قسم النقد والدراسات المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عملت في المسرح ومن ثم مخرجة مساعدة في السينما، اختارتها المخرجة رشا شربتجي للقيام بأول أدوارها في مسلسل أشواك ناعمة.

غادرت كندة علوش سوريا واستقرت في مصر بعد الثورة ضد بشار الأسد وعرفت بموقفها المؤيد للمطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم .

تزوجت كندة علوش للمرة الأولى من الكاتب والسيناريست فارس الذهبي لكنها انفصلت عنه في أبريل 2016 بعد زواج دام 8 سنوات.

سرعان ما جمعت علاقة حب بين كندة علوش وبين الممثل المصري عمرو يوسف وتم عقد قرانهما في نوفمبر 2016 بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، وتم الزفاف في يناير 2017.

ظهرت كندة علوش مع زوجها للمرة الأولى معًا في عمل إعلاني خلال شهر رمضان قبل الماضي حيث شاركا في الترويج لإحدى شركات المحمول.

تحظى كندة علوش بشعبية كبيرة في الوسط الفني كما أن زوجها من النجوم أصحاب الشعبية الواسعة.