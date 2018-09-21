غارات التحالف تقتل عناصر حوثية في الملاجم

غارات التحالف تقتل عناصر حوثية في الملاجم

2018/09/21
الساعة 11:32 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومين من إيران مصرعهم جراء غارة جوية ‏استهدفتهم في مديرية الملاجم شرقي محافظة ‏البيضاء وسط البلاد.‏
وقال مصدر ميداني إن مقاتلات التحالف العربي ‏لدعم الشرعية استهدفت في الساعة الأولى من فجر ‏الجمعة عربة تابعة للمليشيا في منطقة البياض ‏بمديرية الملاجم.‏
وأضاف في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع ‏للقوات المسلحة اليمنية، أن الغارة أسفرت عن ‏تدمير العربة ومصرع كل من كان على متنه من ‏عناصر المليشيا.‏
وفي صنعاء، شنت مقاتلات التحالف عدة غارات ‏جوية على معسكر تسيطر عليه مليشيا الحوثي ‏الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.‏
وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع ‏المليشيا في معسكر الصيانة الذي تسيطر عليه ‏المليشيا بمنطقة الحصبة.‏
وأشارت المصادر إلى أن عدة انفجارات عنيفة ‏ومتتالية سُمعت من داخل المعسكر عقب الغارات، ‏بالتزامن مع وصول عدد كبير من سيارات ‏الإسعاف الى المعسكر.‏


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