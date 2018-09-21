لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومين من إيران مصرعهم جراء غارة جوية استهدفتهم في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.
وقال مصدر ميداني إن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية استهدفت في الساعة الأولى من فجر الجمعة عربة تابعة للمليشيا في منطقة البياض بمديرية الملاجم.
وأضاف في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الغارة أسفرت عن تدمير العربة ومصرع كل من كان على متنه من عناصر المليشيا.
وفي صنعاء، شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية على معسكر تسيطر عليه مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.
وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع المليشيا في معسكر الصيانة الذي تسيطر عليه المليشيا بمنطقة الحصبة.
وأشارت المصادر إلى أن عدة انفجارات عنيفة ومتتالية سُمعت من داخل المعسكر عقب الغارات، بالتزامن مع وصول عدد كبير من سيارات الإسعاف الى المعسكر.
غارات التحالف تقتل عناصر حوثية في الملاجم
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومين من إيران مصرعهم جراء غارة جوية استهدفتهم في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.