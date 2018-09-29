غبار وأمطار على جازان وتبوك حتى هذا الموعد

المواطن - جازان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة جازان، وتحديدًا جيزان وبيش وصامطة وفيفا وأبو عريش والعارضة وصبيا والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة بدأت في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، وتستمر حتى الواحدة صباح يوم غد الأحد.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وفي تبوك، حذرت الأرصاد أيضًا من أمطار خفيفة إلى متوسطة مع تشكل سحب رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتضرب الحالة مناطق تبوك والديسة والقليبة والأجزاء المجاورة لها والأجزاء الجنوبية والشمالية من المنطقة، فيما تستمر الحالة حتى السادسة صباح الأحد.