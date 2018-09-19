غبار ورطوبة عالية اليوم على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين تبقى الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.